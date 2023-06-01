◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日０―３阪神（１２日・バンテリン）阪神が中日を完封で下し、今季最長の４連勝、初の同一カード３連勝を飾った。セ・リーグは５カードが終わって対戦が一巡し、昨季の王者が堂々の首位をキープ。スポーツ報知評論家の金村義明氏は、２リーグ分立後の最速だった昨年９月７日の優勝を上回る８月中の連覇達成を予告した。阪神の戦い方を見ていると、セ・リーグのなかではレベルが違う。この日のスコアは