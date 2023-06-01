オリックス・宮城大弥投手（２４）が１２日、大阪・舞洲の球団施設でリハビリを開始した。左肘内側側副靱帯（じんたい）損傷のため１０日に出場選手登録を抹消され、１１日には横浜市内の病院で検査。この日は治療に専念し「どういう状況でも、前を向いて頑張りたい」と心境を打ち明けた。宮城は９日のロッテ戦（京セラＤ）で６回途中に負傷降板。「先発として、イニング途中で降りてしまった。（救援した山崎）颯一郎さんやチ