◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日０―３阪神（１２日・バンテリン）中日が今季２度目の完封負けで同一カード３連敗を喫した。借金は今季ワーストの８まで膨らみ、首位・阪神とのゲーム差は早くも７・５まで広がった。サノーを今季初めて３番に据えて打線をテコ入れ。再三、好機をつくりながらも、つながりを欠いて、三塁を踏めなかった。先発・高橋宏は、０―０の５回に中野とと森下の連続適時打で３点を失い２敗目。「リズムの