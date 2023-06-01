◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―阪神（１２日・バンテリンドーム）阪神の先発・高橋遥人投手（３０）が、バンテリンＤのマウンドに仁王立ちした。３―０の９回２死。村松の投ゴロを処理して試合を締めた。２４年９月３日（甲子園）以来の同姓・高橋宏との投げ合いを今回も制し、今季３登板目で早くも２度目の完封勝利。「本当に周りのみんなのおかげ。出来すぎっすけど、緊張感ある中いっぱい投げられてうれしい」と喜びに浸った。