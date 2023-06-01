◆プロボクシング▽バンタム級（５３・５キロ以下）８回戦中山慧大（ＫＯ５回１分５７秒）ジェルウィン・アシロ（１２日、大阪・住吉区民センター）東洋太平洋バンタム級１２位の中山慧大（けいた、２３）＝六島＝が、同級８位のジェルウィン・アシロ（２５）＝フィリピン＝に５回ＫＯ勝ちし、デビュー４連勝（４ＫＯ）とした。アシロは１２勝（５ＫＯ）２敗。東洋大３年時に全日本選手権を制した中山のプロ４戦目。対する