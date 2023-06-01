◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ６―５広島（１２日・横浜）３連敗の一方で、課題の攻撃陣が浮上の兆しをいくつも見せた。広島・新井監督は逆転負けを冷静に受け止めながら「（各打者が）少しずつ上向いてきているので、辛抱強くやっていきます」とバスに乗り込んだ。試合前の時点で両リーグ最低のチーム打率２割４厘だったが、打順変更も的中。「いい感じでつながっていた」と収穫も得た。開幕から１２試合目。打率１割台の佐