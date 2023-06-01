大阪・カンテレは１２日、「なにわ男子」の藤原丈一郎がＭＣを務めるオリックス・バファローズ徹底応援番組「藤原丈一郎の月刊！オリックスＬＯＶＥＲ」がスタートすると発表した。初回は１３日深夜０時１５分オンエアで、以降は月１回、毎月第１または第２月曜に放送。見逃し配信は放送翌日の午前１０時から、ＴＶｅｒ、カンテレドーガで１か月配信予定。筋金入りのオリックスファンとして知られる藤原。スポーツ報知の紙面な