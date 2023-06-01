嵐・二宮和也と千鳥・ノブが17日放送スタートの『金曜ミステリークラブ!!!』（毎週金曜後7：00〜後7：56）の初回収録後に行われた取材会に参加した。【写真】ド派手な衣装で登場した千鳥・ノブとシックな装いの嵐・二宮和也二宮と千鳥が出演する同番組は、昨年放送されたスペシャル番組の好評を受け、装いも新たにレギュラー番組としてスタートする。世界各国の摩訶不思議な出来事からクイズが出題され、実際の映像や再現ド