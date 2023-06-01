7人組グループ・なにわ男子の藤原丈一郎の初単独冠番組、カンテレ『藤原丈一郎の月刊！オリックスLOVER』が、13日深夜0時15分から始まる（月1回放送 ※関西ローカル）。これに先駆け、藤原のインタビューが公開された。【番組カット】うれしそう！太田椋選手を“MJP（モースト・ジョーイチロウ・プレーヤー）”に選んだ藤原丈一郎筋金入りのオリックスファンの藤原がMCを務める同番組は、オリックス・バファローズ徹底応援番組