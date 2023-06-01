なにわ男子の藤原丈一郎（30）の初めての単独冠番組となるカンテレの「藤原丈一郎の月刊！オリックスLOVER」（関西ローカル、第1または第2月曜に月1回放送）が13日深夜0時15分にスタートする。生粋のオリックス・バファローズファンの藤原がMCを務めるオリックスの応援番組。30歳で初の単独冠番組に藤原は「僕の大好きな野球の番組を持てるのが本当にうれしい。子どもの頃からずっと応援していたオリックスの応援番組というのが、