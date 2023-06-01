台風4号は「大型で猛烈」に発達し、13日(月)午前3時現在、マリアナ諸島を北上中です。猛烈な勢力を保ったまま北上し、17日(金)には強い勢力で小笠原諸島に達する見込みです。この方面の船舶は、十分な警戒が必要です。大型で猛烈な勢力で北上中10日(金)午前3時に発生した台風4号(シンラコウ)は、今日13日(月)午前3時現在、「大型で猛烈な勢力」で、マリアナ諸島を1時間に15キロの速さで北西に進んでいます。中心気圧は905hPa、中心