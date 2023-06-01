俳優の山田裕貴（35）が12日に放送されたTBSのグルメバラエティー「バナナマンのせっかくグルメ！！」（日曜後7・00）に出演。自身の大食漢ぶりを告白してスタジオなどを驚かせた。今回の舞台は千葉県富津市。山田とともに女優の有村架純もゲストで登場した。番組スタッフから「食べるのはお好きですか?」と聞かれた有村は「大好きです」と笑顔で即答し「準備万端です」とおなかをすかせていることをアピールした。また、番