◆米大リーグドジャース―レンジャーズ（１２日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースのロバーツ監督が１２日（日本時間１３日）、本拠地・レンジャーズ戦前に取材に応じ、１０日（同１１日）の同カードで３失点した新守護神のディアスについて言及した。ディアスはＦＡでメッツから加入。指揮官も絶対的な守護神として高い信頼を寄せている。だが、１０日（同１１日）は３点リードの９回に登板