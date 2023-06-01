写真：優しく微笑む、timelesz 菊池風磨 timeleszの菊池風磨が、プロに任せる自眉ケア「HBL」ブランドアンバサダーに就任。初のWEBCMである「HBLしている人はみんないい顔してる」篇が4月13日より公開される。 ■菊池風磨がワンカット撮影に挑戦！すれ違う人の眉毛を褒めながら歩く HBL（旧ハリウッドブロウリフト）は、眉の形ではなく毛流れを整えることで、顔の印象を変える日本発の眉施術のこと。自分の眉の毛流れ