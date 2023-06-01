ボートレース福岡の「G1福岡チャンピオンカップ開設73周年記念競走」が3日目を迎える。当地巧者の篠崎に勝機到来。課題は残すもののインから行くには不足のない仕上がり。時計集中で先手を奪う。機力上位の尾嶋を対抗に指名。直線気配劣勢の中島を叩き、同期ワンツーを狙って攻め込む。山田康は差して粘り腰。展開が向きそうな羽野にも印を。＜1＞篠崎仁志直線は悪くなくて、気持ちのぞくこともある。出足、ターン回りは合