お笑いコンビ「ハリセンボン」の近藤春菜（43）が12日に放送された日本テレビ「GoldenSixTONES」（後9・00）に出演。収録の1週間前に「ぎっくり腰」となったことを告白して出演者たちが心配する場面があった。今回は番組恒例の「サイズの晩餐」を放送。「そらジローがボウリングで、10球中1回でもストライクをとれるか？」という検証問題に挑戦した。スタジオには通常よりも短い9メートルの特設レーンが用意され、参考として