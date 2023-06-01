timeleszの菊池風磨が出演するJULIA IVYの自眉ケア「HBL」新CMが、4月13日より順次放映開始される。【動画】菊池風磨がカッコよすぎるCMJULIA IVYが展開するプロに任せる自眉ケア「HBL」の新CMでは、菊地が廊下を進みながら、すれ違う人々に「眉毛いいね！」「素敵です。」と次々に声をかけていく。その言葉に応えるように、登場人物たちは思わずパッと明るい笑顔に。軽快な音楽とともにテンポよく展開し、老若男女、世代を問