◆米大リーグドジャース―レンジャーズ（１２日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・佐々木朗希投手（２４）が１２日（日本時間１３日）、本拠地・レンジャーズ戦に先発する。ここまで２登板で０勝２敗、防御率７・００。納得の投球はできていないが、今季初勝利を狙うマウンドになる。試合前にはロバーツ監督が朗希への期待を口にした。前回登板の５日（同６日）の敵地・ナショナルズ戦では