ｔｉｍｅｌｅｓｚの菊池風磨（３１）が、自眉ケア「ＨＢＬ（エイチビーエル）」の初ウェブＣＭに起用されたことが１２日、分かった。１３日から公開される。ワンカット撮影でさまざまなシーンがつながっていく遊び心あふれる内容。バスケットのシュートシーンもリハーサル１回目から見事にゴールし、スタッフから「すごっ…」と感嘆の声が漏れたという。締めの「ＨＢＬしてる人はみんないい顔してる」というセリフではキメ顔を