２０１８年に６３歳で亡くなった歌手・西城秀樹さんのサブスク配信が解禁されることが１２日、分かった。第１弾として、西城さんの誕生日となる１３日に１９７２年のデビュー曲「恋する季節」から１９８２年までのシングル４３曲を配信。初めて１位を獲得した６枚目の「ちぎれた愛」を始め、代表曲「ＹＯＵＮＧＭＡＮ（Ｙ．Ｍ．Ｃ．Ａ．）」「ブーメラン・ストリート」「傷だらけのローラ」などが含まれる。５月１６日の第２