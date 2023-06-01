女優の杏（39）が12日に放送された日本テレビ「GoldenSixTONES」（後9・00）に出演。自身の幼少期について振り返る場面があった。今回は番組恒例の人気企画「サイズの晩餐」が放送された。第1問として「小学校の図工室の椅子にある丸い穴を、メルちゃん人形が通り抜けるか」という検証問題が出題された。スタジオにメルちゃん人形が用意され、サイズを確認する出演者たち。進行を務めたオリエンタルラジオ・藤森慎吾から「