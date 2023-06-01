１３日午前０時２０分ごろ、愛知県安城市福釜町の集合住宅から、「娘と妻を殺した」と、家族だという男性の声で１１０番があった。駆け付けた同県警安城署員らが、同住宅２階の一室で５０歳代くらいの女性と１０歳代半ばくらいの女性を発見し、２人はその場で死亡が確認された。同署は２人の身元の確認を進めるとともに、殺人事件とみて、室内にいた男性から事情を聞いている。