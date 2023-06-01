俳優・木村拓哉と歌手・工藤静香の次女でモデル、女優のＫｏｋｉ，が、姉でモデル・フルーティストのＣｏｃｏｍｉが撮影したプライベート姿をアップした。Ｋｏｋｉ，は１２日に自身のインスタグラムを更新し、「Ｐｒｅｔｔｙｆｌｏｗｅｒｓ」（きれいな花）とコメント。「Ｐｈｏｔｏｂｙｓｉｓ＠ｃｏｃｏｍｉ＿５５３＿ｏｆｆｉｃｉａｌ」と添え、姉が撮影した写真をアップした。リラックスした表情で様々なポーズ