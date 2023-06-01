歌手・俳優のジュディ・オングさんが、歌手生活60周年イヤーの幕開けとなるJAZZライブ『Glamorous Jazz Night 〜Forever Young IX〜』を開催。公演前には、囲み取材が行われました。 【写真を見る】【 ジュディ・オング 】 『魅せられて』衣装は「けっこう大変」歌手生活60周年の努力明かす歌手活動60周年を振り返り、ジュディさんは?60っていうのは、よく考えたらその年に生まれた人は還暦なのね。だからすごい月日を歌