timeleszの菊池風磨が、JULIA IVYによる美容技術ブランド『HBL』のアンバサダーに起用。本日4月13日より放送のWEB CM『HBLしてる人はみんないい顔してる』篇に出演する。 （関連：【画像あり】timelesz 菊池風磨、ワンカット撮影に挑戦した『HBL』WEB CMの場面カット） 本CMは、菊池がカメラに語りかけながら歩き出すワンカットからスタート。廊下を進みながら、すれ違う人々に「眉毛いいね！」「素敵です。」と