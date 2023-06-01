写真：『HIDEKI SINGLES Vol.1』全43曲のジャケ写および『HIDEKI SAIJO BIG GAME 1978 Stadium Live in Tokyo』ライブ写真 デビュー55周年を迎えるスーパースター・西城秀樹。国を超えて、世代を超えて、その魅力の虜の輪を広げるべく、サブスク配信スタートが決定した。 ■西城秀樹の誕生日・4月13日にサブスク配信スタート 毎年行われるフィルムコンサートツアーは超満員