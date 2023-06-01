【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ヘアケアブランド「Essential（エッセンシャル）」の新広告モデルに畑芽育、久間田琳加、横田真悠、RIMA（NiziU）が起用され、4人が出演する第一弾CM「さらツヤすぎる！Essential！（LOVEマシーン）」篇が、4月13日より全国で放映が開始されることが発表された。 ■4人は同世代の女性から支持され、明るい笑顔が似合い、髪が“さらツヤすぎる”アイコンとして選ばれた 今年で