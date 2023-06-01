timeleszの菊池風磨（31）が自眉ケア「HBL」のウェブCMに出演する。眉毛を整えることで得られる自信を表現した映像。そのコンセプトにちなみ、自身の第一印象でこだわっている点について問われると「清潔感」と答えた。「普段メークをしないので、整えられるところは髪形と眉毛くらい。顔周りの印象は、やはり大事だと思うので、特に清潔感は意識しています」とこだわりを明かした。13日から公開。