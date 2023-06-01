俳優の畑芽育、久間田琳加、横田真悠、NiziU のRIMAが、ヘアケアブランド「Essential（エッセンシャル）」の新CM「さらツヤすぎる！Essential！（LOVEマシーン）」篇に出演する。【写真】仲良し4人組が楽しそう！CMカット＆メイキングCMでは、仲良しの女子4人組が、ドライブ中にカーステレオから流れる音楽に合わせて大声で歌う、ハッピーな感情が最高潮となる瞬間を描いている。CMソングは、明るくポジティブで歌うことでハッ