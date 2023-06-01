“泣き歌の貴公子”として知られる歌手の林部智史（37）が、大先輩の加藤登紀子（82）が全曲プロデュースしたアルバムを発売する。デビュー10周年記念作となる「Koibumi」（15日発売）。「加藤さんに今までにない自分をたくさん引き出していただいた」という挑戦まみれの意欲作となった。「心の隙間にスッと入る声」と林部の歌声にほれ込んだ加藤が、昨年9月発売のアルバムに収録された「忘却のタンゴ」を提供。その縁で新アル