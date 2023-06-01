8人組グループ・timeleszの菊池風磨が、きょう13日から公開された自眉ケア「HBL」のWEBCM「HBLしてる人はみんないい顔してる」篇に出演。コメントを寄せた。【動画】ワンカット撮影でバスケのシュートに挑戦したtimelesz・菊池風磨同CMでは菊池が廊下を進みながら、すれ違う人々に「眉毛いいね！」「すてきです」と次々に声を掛けていく。登場人物たちは、菊池の言葉に応えるように明るい笑顔に。この流れの中で、菊池がバスケ