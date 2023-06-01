歌手のジュディ・オング（７６）が１２日、東京・丸の内のコットンクラブで歌手生活６０周年のキックオフとなるジャズライブを行った。１９６６年５月に「星と恋したい」でデビュー。６０年を迎えた節目に「よく生きてましたよね。だってその年に生まれた方は還暦でしょう？すごい月日を歌ってきたなって本当に思います」としみじみと振り返った。「たくさんの笑顔をありがとう。私の歌が少しでも心に届けられることができた