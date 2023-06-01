櫻坂４６が１２日、東京・ＭＵＦＧスタジアム（国立競技場）で「５ｔｈＹＥＡＲＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹＬＩＶＥ」を開催した。女性アイドルグループとしては史上３組目で、２０１９年の建て替え以降では矢沢永吉、Ａｄｏ、ＳｎｏｗＭａｎ、ＯＮＥＯＫＲＯＣＫに続き４組目となる同所でのステージ。全２４曲をパフォーマンスし、デビュー５周年の節目を盛大に飾った。７万人が集まったこの日の景色を５年前は誰も想