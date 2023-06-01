歌手の西城秀樹さん（２０１８年死去、享年６３）のシングル４３曲が、１３日に主要音楽サブスクリプションサービスでの配信がスタートする。デビューから５５周年の節目を迎える今年、国や世代を超えて西城さんの魅力を広げるべく待望のサブスク解禁が決定した。誕生日でもあるこの日から、デビューした１９７２年からの１０年間で発売された「ＹＯＵＮＧＭＡＮ（Ｙ．Ｍ．Ｃ．Ａ．）」「眠れぬ夜」などの名曲をスマートフォ
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 男児不明 父親への「疑問点」
- 2. 團十郎笑わせたら1000万 成功者0
- 3. GW連休で 振替休日のルール適用
- 4. 2人の死刑囚と獄中結婚した女性
- 5. 男児不明へ「捜索ではない」指摘
- 6. 不明男児のものとみられる靴発見
- 7. 宮川大輔が過去に断った過酷ロケ
- 8. 「エラー」1話に背筋が凍った
- 9. ホルムズ海峡「船舶に封鎖措置」
- 10. 新朝ドラ 早くもリタイア続出か
- 1. 男児不明 父親への「疑問点」
- 2. GW連休で 振替休日のルール適用
- 3. 2人の死刑囚と獄中結婚した女性
- 4. 男児不明へ「捜索ではない」指摘
- 5. 不明男児のものとみられる靴発見
- 6. ホルムズ海峡「船舶に封鎖措置」
- 7. 子に刃物突き付け脅迫か 母逮捕
- 8. 生徒死亡 厳しい指導が要因か
- 9. 不明男児の靴か 府警何か掴んだ?
- 10. 浴室で女性死亡 夫の胸には刃物
- 1. サウナ室が150℃に 客が無断操作
- 2. 大丈夫? 下着見せ流行に困惑の声
- 3. 出張先でセクハラか 現職が落選
- 4. 首都高6人死傷 被告に遺族が呆れ
- 5. ここ日本? ニセコの物価高に衝撃
- 6. 真矢さん地元で「手形碑」設置へ
- 7. 兵庫県「辞退率58.9%」の異常さ
- 8. しゃぶ葉混入 対応は適切だった?
- 9. 東京・練馬区長選、無所属新人の吉田健一氏が初当選…前都議の尾島紘平氏ら破る
- 10. ひろゆき氏が考える定年後の生活
- 1. ホルムズ海峡を米軍が「封鎖」
- 2. 中国がイランに地対空ミサイルか
- 3. 中日韓らへ「やる意志ない」主張
- 4. 3月に中国で日本路線の運航中止
- 5. 海峡機雷撤去「時間かからない」
- 6. 米大統領 イランとの協議物別れ
- 7. 宇宙で繁殖? 宇宙の微小重力再現
- 8. トランプ氏は「自制的」と指摘
- 9. 米中が「ピンポン外交」再び
- 10. バンス副大統領「米国に帰る」
- 1. 年会費1万1000円クレカ持つべき?
- 2. 「おしゃれな街」がブランド低下
- 3. 出金額は3万4000円 理由を語った
- 4. 「ベンツのSUV」年収の目安は
- 5. 朝専用の「午後の紅茶」が登場
- 6. 米がG20に南ア参加できない理由
- 7. スシロー 組合が発していたSOS
- 8. ハッピーターン 約2年ぶりに刷新
- 9. 車と新幹線 結局どちらがお得?
- 10. 有料老人ホーム 手頃なワケ
- 1. スマホが重い原因はLINE 解決法
- 2. NASA公認のスマートウォッチ紹介
- 3. 2026年3月に売れたスマホTOP10
- 4. 韓国でIIJmio海外eSIMをテスト
- 5. 世界のトップ企業が信頼するリサーチ&インサイトを手に入れよ！ イノヴェイション・コンサルの専門集団「Stylus」のセミナーが日本初上陸！
- 6. YouTubeが有料サブスクのYouTube Premiumをひっそり値上げ
- 7. 【今週のAIトレンド丸わかり】Metaの新体制初のAIモデル「Muse Spark」/GeminiとNotebookLMが統合強化/Claude Codeの4つの新機能
- 8. ダイソンの新製品は羽なしでパワフルなハンディファン
- 9. グラフェンの宇宙利用に期待。光で進む宇宙船の実現へ一歩前進
- 10. Evernorth 最高執行責任者が語る金融の次の当たり前 / FX専門AIアドバイザー搭載アプリ「FX AI ラボ」配信開始【まとめ記事】
- 11. 新スマホ「Google Pixel 10a」を店頭で見てきた！外観などを写真で紹介。日本限定色「Isai Blue」はヘラルボニーとのコラボに【レポート】
- 12. カシオ、モノトーンデザインのフルメタル「G-SHOCK」発売
- 13. 「月の堆積物」から酸素を生成する装置をジェフ・ベゾスのBlue Originが開発
- 14. 工具にGPSとLTE載せました。盗まれたら遠隔ロックです――マックスとKDDIがLTE・GPS搭載の鉄筋結束機を発売
- 15. 「2万円台でこれは買い」神コスパの本格ランニングウォッチ、Amazfit Active 3 Premiumを実機レビュー
- 16. VRAM 32GBのIntel Arc Pro B70 / B65にゲーム用ドライバ登場。一方Intel XeSSのUnity向けSDKはアーカイブ
- 17. 事前予約でアップルのサポートサービス「Genius Bar」を快適に利用する【デジ通】
- 18. 郵便局や交番のマーが変わるってホント? 急増する外国人向け地図マーク変更のワケ
- 19. Dropbox Amazonクラウドから脱却
- 20. 1990年11月21日、グラフィック性能が大きく進化した「スーパーファミコン」が発売されました：今日は何の日？
- 1. 大谷翔平のW受賞拒む采配 憤慨
- 2. 大谷も被害者? MLB「誤審王」
- 3. 師匠が公開説教 フワ会見で謝罪
- 4. 大谷翔平4号HRで…17秒も沈黙
- 5. シェイドゥラエフ 久保に圧勝V3
- 6. イチロー氏へ「ごめんよ」と投稿
- 7. 大谷本塁打…実況席はうんざりか
- 8. 今井達也 長期離脱の可能性浮上
- 9. ソフトB杉山 ベンチ殴り左手骨折
- 10. 神谷浩史「悔い残らない始球式」
- 1. 團十郎笑わせたら1000万 成功者0
- 2. 宮川大輔が過去に断った過酷ロケ
- 3. 「エラー」1話に背筋が凍った
- 4. 新朝ドラ 早くもリタイア続出か
- 5. 映画コナン 田中敦子さんを追悼
- 6. 山本裕典 経験人数は1000人以上
- 7. 宮川大輔「体がボロボロ」と告白
- 8. 店主の腰タッチ物議「全カット」
- 9. 目を開いたまま失神「怖すぎ」
- 10. 近藤真彦 息子に「GT-R」を用意
- 1. 無駄な買いもの減らすヒント紹介
- 2. シャトレーゼ 桜スイーツ登場
- 3. 大人世代ファッションのNG3つ
- 4. ホテルのビュッフェ 満喫ランチ
- 5. 高見えカジュアルコーデ紹介
- 6. 理系院で悲劇「先輩は綺麗な人」
- 7. ダイソー サンリオキーホルダー
- 8. 共働き夫婦の「心に響くワード」
- 9. 絵でバレた 上司とすれ違い
- 10. コンビニの100円シュー1位を決定
- 11. 被害者気取りで相談したがまさかの展開…同僚に真実を突きつけられ【離婚後同居 Vol.87】
- 12. 【漢字クイズ】「南四十万」はなんて読む？「四十万」の読み方が難しい...！
- 13. パワパフコラボ待ってた！【niko and ...】エモかわ度120％♡「新作アイテム」
- 14. 片付け「思い出の品」どう手放す
- 15. クラランスから限定サイズ♡Vコントアセラム大容量が登場
- 16. 映画とコラボ セブン&コナン
- 17. よーじやのチョコミント新作♡スースー爽快な限定スキンケア登場
- 18. 上品に見えるZARAのスカート
- 19. 妻のつわりがうつった夫に幻滅
- 20. GU ボートネックTの大人見え度