歌手の西城秀樹さん（２０１８年死去、享年６３）のシングル４３曲が、１３日に主要音楽サブスクリプションサービスでの配信がスタートする。デビューから５５周年の節目を迎える今年、国や世代を超えて西城さんの魅力を広げるべく待望のサブスク解禁が決定した。誕生日でもあるこの日から、デビューした１９７２年からの１０年間で発売された「ＹＯＵＮＧＭＡＮ（Ｙ．Ｍ．Ｃ．Ａ．）」「眠れぬ夜」などの名曲をスマートフォ