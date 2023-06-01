◆米大リーグブルージェイズ―ツインズ（１２日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ＭＬＢ通算２２２勝を誇るブルージェイズのＭ・シャーザー投手（４１）が１２日（日本時間１３日）、本拠でのツインズ戦に先発し、３回途中５安打３四死球、８失点で降板した。初回を無失点で抑えたが、１点リードの２回から崩れた。１死一、二塁のピンチを招くとグレーに逆転３ランを被弾。手痛い一発を浴びた。さらに３回にはクレ