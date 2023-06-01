ジュディ・オング（76）が12日、都内でジャズコンサートを開催した。歌手生活60周年を迎えた今年の「キックオフ」との位置付け。10月15日には観客5000人規模のコンサートを、の東京・国際フォーラム、ホールAで開催することなどを発表した。また現在、台湾で大ヒットしている47年ぶりの主演映画「陽光女子合唱團」にも言及。「どんどん（台湾映画の）歴史を塗り替える売り上げみたいで『アバター』を超えちゃってるらしいのよ」と