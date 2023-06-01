選手でも指揮官としても活躍したフィル・ガーナー氏が１１日（日本時間１２日）に７６歳で死去した。米メディアが報じた。ガーナー氏の家族によると膵臓がんで闘病中だったという。１９７３年にアスレチックスでメジャーデビューを果たしたガーナー氏は、その後パイレーツ、アストロズ、ドジャース、ジャイアンツで計１６年間プレー。攻守にしぶとい二塁手として１８６０試合に出場、打率２割６分、１０９本塁打、２２５盗塁を