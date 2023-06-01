プレミアリーグ第32節が12日に行われ、チェルシーとマンチェスター・シティが対戦した。覇権奪還に向けて首位アーセナルを懸命に追う2位マンチェスター・シティ。暫定勝ち点差は「9」だが、アーセナルは今節ボーンマスに敗れて勝ち点を上積みできず。マンチェスター・シティは未消化分の2試合と次節に控える直接対決にすべて勝利すれば、一気に勝ち点で並ぶことになる。天王山直前の非常に重要な意味を持つ一戦で対戦するのは