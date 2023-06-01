◆米大リーグドジャース―レンジャーズ（１２日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースのロバーツ監督は１２日（日本時間１３日）、本拠でのレンジャーズ戦試合前にメディアに対応。あす１３日（同１４日）からの本拠地でのメッツ３連戦のローテを発表した。初戦から中６日でロブレスキ、山本由伸投手（２７）、大谷翔平投手（３１）の順で先発する。２４年のリーグ優勝決定シリーズでも対戦した