【プレミアリーグ第32節】(スタンフォード ブリッジ)チェルシー 0-3(前半0-0)マンチェスター・C<得点者>[マ]ニコ・オライリー(51分)、マーク・グエヒ(57分)、ジェレミ・ドク(68分)<警告>[チ]エステバン(12分)、マルク・ククレジャ(54分)、ダリオ・エスーゴ(90分+8)[マ]アントワーヌ・セメニョ(38分)