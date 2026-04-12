西武池袋本店8階の仮設店舗で営業していた「ヨウジヤマモト西武池袋本店」が、6階へ移転リニューアルオープンする。営業開始日は4月29日。【画像をもっと見る】新店舗では、「ヨウジヤマモト（Yohji Yamamoto）」「ヨウジヤマモト プールオム（Yohji Yamamoto POUR HOMME）」「ディスコード ヨウジヤマモト（discord Yohji Yamamoto）」の3ブランドをラインナップ。店舗デザインは建築・デザイン事務所OSOが手掛け、反骨精神を