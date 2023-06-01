◆米大リーグブルージェイズ―ツインズ（１２日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が１２日（日本時間１３日）、ツインズ戦に「５番・三塁」でスタメン出場した。１点リードの初回２死三塁で迎えた１打席目は四球。出場試合では３戦ぶりの出塁となった。岡本は前日１１日（同１２日）の同戦で初のベンチスタート。そのまま試合に出場することはなかった。シュナイダー監督は岡