【イスタンブール共同】イラン革命防衛隊は12日、ホルムズ海峡を巡り「近づこうとする軍艦は停戦違反と見なし、厳正に対処する」との声明を発表した。トランプ米大統領が表明した海峡を「封鎖」する方針に反発した。