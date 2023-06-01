俳優・鈴木福の妹で女優の鈴木夢が、新たな挑戦を明かした。鈴木は１２日に自身のインスタグラムを更新。「実は今、留学で韓国に来ています！」と始め、韓国留学を報告した。続けて「ミュージカルに目覚めた時、ダンスをもっと頑張りたいと思った時、いつか海外で学べたらな、なんて考えていました。それが今こうして形になって、嬉しい気持ちと同時に、気が引き締まる思いです」ときっかけを告白。「ホストファミリーも温