愛知県安城市の集合住宅で母と娘とみられる女性2人の遺体が見つかりました。警察は現在、現場にいた夫とみられる男から事情を詳しく聴いています。 警察によりますと、13日午前0時20分ごろ、男から「妻と娘を殺した」と警察に通報がありました。 通報を受けて、警察官が安城市福釜町の集合住宅を訪れたところ、室内から50代くらいの女性と10代半ばくらいの女性の遺体が見つかったということです。 現場の詳しい状