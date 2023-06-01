■マスターズ2026 最終日（日本時間12〜13日、米・ジョージア州オーガスタ・ナショナルGC 7565ヤード・パー72）米男子ゴルフのメジャー今季初戦「マスターズ」最終日。29位タイからスタートした松山英樹（34、LEXUS）は、前半9ホールを終えて、3バーディ、2ボギーのトータル3アンダーで後半へ入った。2021年以来となる2度目の優勝を目指す松山は1番でバーディを奪い幸先の良いスタートを切ると3番のアプローチではピンそばにピタリ