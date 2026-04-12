「私たちの関係、どういうものなの？」と判断に迷うとき、ヒントになるのは二人きりの時間ではなく“周囲への扱い方”です。男性は本命相手の場合、関係を隠すよりも“自然に外に出す”方向に変わっていきます。自然な流れで“紹介される”男性は本命相手をわざわざ構えなくても、友人との場に連れていくもの。「今度一緒に来る？」と軽く誘われたり、偶然を装って会わせるような流れになる。これは、関係をオープンにしても問題な