興味のない男性にアプローチし続けられてしまう原因、もしかしたらあなたの行動にあるのかも。そこで今回は、男性をカン違いさせる「女性の行動」を紹介するので、当てはまっていないか確認してみてください。｜良くも悪くも率直に自分の意見を伝える男性は女性から率直な意見を言われると、まるでその女性に大事に思われているような印象を持ちます。女性としては恋愛感情も思わせぶりな態度をしようという気持ちは一切なく、友達