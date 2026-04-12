男性から「もう妻とは終わってるから」と言われて関係が始まった、あるいは続いているというケースは少なくありません。その言葉に安心したり、罪悪感が少し軽くなったり。でも、そのまま信じ続けた先で、違和感に気づく人も多いのが現実です。“終わっている”の定義が曖昧男性にとっての「終わっている」は、気持ちの問題であることがほとんどです。会話が少ない、関係が冷めているといった状態を“終わり”と表現している場合も