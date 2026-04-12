身近な人に対して「やっていることは同じはずなのに、なぜかあの人は余裕がある」と感じたことはありませんか？特別余裕があるわけでもないのに、バタバタせず落ち着いて見える人。その違いは、能力ではなく“時間の使い方”にあります。“詰め込み方”が違う余裕がある人は、予定を詰め込みすぎません。あえて少し余白を残し、予定と予定の間にゆとりをつくっています。一方で、すべてをきっちり埋めようとすると、ひとつ崩れただ